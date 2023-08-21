Ребров не вызвал в сборную Украины звездного легионера на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал список игроков, которые будут готовиться к играм с командами Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Интересно, что не попал в заявку звездный полузащитник Руслан Малиновский, который накануне подписал контракт с новым итальянским клубом.

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Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). В список вошли 25 футболистов, а еще пять исполнителей попали в резерв.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Напомним, украинская сборная добыла шесть очков после трех матчей в отборе Евро-2024. "Сине-желтые" занимают второе место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сенсационно подал в отставку за месяц до матча с Украиной в отборе Евро-2024.

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