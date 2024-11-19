Распространяет теории заговоров: титулованный немецкий футбольный клуб объявил бойкот Илону Маску

Один из самых титулованных клубов Германии бременский "Вердер" объявил о том, что покидает социальную сети Х, ранее известную как Twitter. Четырехкратные чемпионы страны решили пойти на бойкот платформы миллиардера Илона Маска, которого обвинили в распространении ксенофобии и теорий заговоров.

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Об этом говорится в заявлении "Вердера" на официальном сайте "музыкантов". В бременском клубе также особенно подчеркнули, что Маск использует социальную сеть в политических целях, а алгоритмы работы платформы совершенно непрозрачны.

"С тех пор как Илон Маск возглавил платформу, язык ненависти к меньшинствам, правоэкстремистские публикации и теории заговора выросли невероятными темпами под прикрытием свободы выражения мнений. Радикализации платформы способствует Илон Маск и его публикации, включая трансфобные, антисемитские и широко распространенные нарративы заговора. Алгоритмы и элементы управления совершенно непрозрачны. Кроме того, Илон Маск использует сеть как политическое оружие, как недавно было видно во время избирательной кампании в США", – подчеркнули в "Вердере".

Накануне раскритиковал американского предпринимателя легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, который обвинил Маск в содействии российской агрессии против Украины.

Напомним, СМИ выяснили, что Илон Маск регулярно общается с диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Из-за этого сентаторы-демократы требуют провести проверку в отношении миллиардера. Кроме того, окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа обеспокоено влиянием бизнесмена на главу США.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы на выборах президента США-2024 Дональд Трамп решил назначить Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства.

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