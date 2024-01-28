'Они жертвы'. Президент УЕФА выразил сочувствие россиянам и пожаловался на давление от Украины

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил позицию по отстранению российских команд. По мнению словенца, в этом вопросе он никогда не испытывал давления со стороны России.

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"Единственное давление исходит с другой стороны: не допускать РФ. Этот запрет будет действовать, пока продолжается война. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие", – заявил Чеферин в интервью The Guardian.

Глава УЕФА не видит возможности для российских атлетов свергнуть режим Путина.

"Говоря о том, что российские спортсмены не идут против правительства... Вы можете это сделать в Великобритании, я могу это сделать в своей стране, но в России вы окажетесь в тюрьме, если сделаете это, или еще того хуже. Поэтому им нелегко противостоять, и они являются жертвами. Это плохо для спортсменов, плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. То, что я вижу в геополитике, пугает", – подытожил Чеферин.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года УЕФА дисквалифицировал все российские футбольные команды и национальные сборные. В частности, клубы не смогли выступить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конфедераций, а сборная – в Лиге наций.

В сентябре 2023-го Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

Отметим, что несколько дней назад легендарный хорватский нападающий Звонимир Бобан оставил УЕФА, в котором он занимал пост руководителя футбольного департамента.

Бронзовый призер чемпионата мира-98 решился на такой шаг в знак протеста против намерений Чеферина внести изменения в устав организации и "обнулить" свои сроки.

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