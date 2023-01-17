''Путин всего этого не выдержал'': экс-тренера ''Реала'' высмеяли в сети после слов, что украинцы слабее россиян

Бывший тренер мадридского "Реала", лондонского "Челси", сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк не считает украинских футболистов сильнее их коллег из страны-агресоров. Это заявление известного специалиста не осталось незамеченным болельщиками, которые откровенно высмеяли бронзового призера чемпионата Европы 2008 года.

Видео дня

"Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире", – сказал Хиддинк в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя высказывания экс-наставника киевского "Динамо" и сборной РФ Бориса Игнатьева о превосходстве игроков из Украины.

Читатели портала Sports.ru назвали слова нидерландского специалиста откровенной чушью. Они напомнили, что и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские футболисты не интересовали европейские клубы.

"По какому такому определению, интересно?", "Эх, если бы не вобла, то все наши паспортисты уже бы в топ лигах играли", "А раньше тогда почему отечественных футболистов никуда не брали?", "Что это за чушь? В разные моменты времени бывает разный набор исполнителей", "Даже во времена СССР "золотые мячи" получали украинские игроки, кроме Яшина. После развала союза тоже кроме Шевченко никто не получал. Всего этого Путин не выдержал и решил их присоединить к себе обратно", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв перехода футболиста в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!