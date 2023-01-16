''Там игроки выше по уровню'': в России признали превосходство Украины в футболе

Украинские футболисты по уровню подготовки и мастерства превосходят игроков из страны-агрессора. При этом российские атлеты часто вообще не понимают, зачем они тренируются, что сказывается непосредственно на результатах их команд.

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Такое мнение в интервью порталу Metaratings выразил бывший тренер киевского "Динамо" и сборной России Борис Игнатьев. 82-летний специалист вспомнил времена своей работы в столице Украины, отметив, что РФ необходимо серьезно менять тренировочный процесс.

"Я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты более квалифицированы, чем наши. По крайней мере, были, когда я с Семиным работал в "Динамо" Киев, я видел, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса, и все проблемы, которые есть сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставить задачи, понимать, зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов", – сказал Игнатьев.

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