''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Защитник ярославского "Шинника" Даниил Петрунин рассказал, что в драке с украинским "Минаем" на сборах в Турции он якобы отстаивал свою честь. 23-летний игрок заявил, что украинцы ходили толпой, при этом "старались вылавливать по одному" и все это снимая на камеру.

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"Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки "Миная" так и орали: "Убьем вас!" Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию", – цитирует Петрунина СЭ.

Российский футболист отметил, что это не относится ко всем украинским игрокам.

"Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из "Миная", цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо", – подытожил Петрунин.

Российские болельщики высмеяли такой пафосный рассказ своего соотечественника.

"Каждый раз все более и более кровавые факты. Жду рассказов, что они были с пулеметами НАТО", "Распятый игрок Шинника в трусиках, как Иисус", "Ждем, когда в этой истории появится распятый мальчик и визитки Яроша", – пишут пользователи.

Юзеры стебутся, что наверняка в адрес россиян сыпались и оскорбления их президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер ярославского клуба "Шинник" Вадим Евсеев похвалил своих избитых подопечных, что те "дали отпор".

Ранее было опубликовано видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по этому инциденту.

Также появилось видео последствий драки. Капитан "Шинника" Артем Семейкин появился перед журналистом с огромным фингалом под глазом и рассечением.

Также "работу" закарпатцев по россиянам оценил и чемпион мира по боксу Александр Усик.

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