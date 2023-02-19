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"Пулеметы НАТО". Игрок "Шинника" рассказал, как все было "на самом деле" в драке с "Минаем" и стал посмешищем

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,2 т.
'Пулеметы НАТО'. Игрок 'Шинника' рассказал, как все было 'на самом деле' в драке с 'Минаем' и стал посмешищем

Защитник ярославского "Шинника" Даниил Петрунин рассказал, что в драке с украинским "Минаем" на сборах в Турции он якобы отстаивал свою честь. 23-летний игрок заявил, что украинцы ходили толпой, при этом "старались вылавливать по одному" и все это снимая на камеру.

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"Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки "Миная" так и орали: "Убьем вас!" Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию", – цитирует Петрунина СЭ.

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Российский футболист отметил, что это не относится ко всем украинским игрокам.

"Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из "Миная", цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо", – подытожил Петрунин.

Российские болельщики высмеяли такой пафосный рассказ своего соотечественника.

"Каждый раз все более и более кровавые факты. Жду рассказов, что они были с пулеметами НАТО", "Распятый игрок Шинника в трусиках, как Иисус", "Ждем, когда в этой истории появится распятый мальчик и визитки Яроша", – пишут пользователи.

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Юзеры стебутся, что наверняка в адрес россиян сыпались и оскорбления их президента.

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем
''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем
''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер ярославского клуба "Шинник" Вадим Евсеев похвалил своих избитых подопечных, что те "дали отпор".

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Ранее было опубликовано видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по этому инциденту.

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Также появилось видео последствий драки. Капитан "Шинника" Артем Семейкин появился перед журналистом с огромным фингалом под глазом и рассечением.

''Пулеметы НАТО''. Игрок ''Шинника'' рассказал, как все было ''на самом деле'' в драке с ''Минаем'' и стал посмешищем

Также "работу" закарпатцев по россиянам оценил и чемпион мира по боксу Александр Усик.

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