''Позорная попытка''. Мудрика загнобили в Англии

Бывший защитник "Ливерпуля" Стив Никол считает, что украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик "выглядит потерянным" в "Челси". Никол особенно отметил невзрачную игру хавбека в поединке против "Астон Виллы" (0:2), когда наш соотечественник вышел один на один, но не смог сравнять счет.

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Вместо того, чтобы мощно пробить в угол Эмилиано Мартинесу, Михаил не только нанес ранний удар, но и практически отдал мяч победителю чемпионата мира, попав ему в руки.

"Несколько недель назад, когда Поттер поставил Мудрика в центр, я подумал: "Вау, он отлично справился", и он хорошо выглядел. В игре с "Астон Виллой" он выглядел как 14-летний подросток. Все выглядело так, как будто он был напуган. Его попытка забить была довольно позорной. Он покатил мяч просто на вратаря и почти не сделал попытки его обвести", - заявил в интервью ESPN 61-летний британец, четырежды становившись чемпионом Англии.

Никол добавил, что когда он смотрит на Мудрика, то понимает, что Михаил - это классический пример того, что не так с этим "Челси". "В нем вообще нет никакого влияния на команду".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля "Челси" провел первый поединок после увольнения тренера Грэма Поттера. Под руководством временного наставника Бруно Сальтора команда сыграла вничью на своем поле с "Ливерпулем" – 0:0.

Мудрика выпустили на последние 15 мину. От портала WhoScored он получил вторую худшую оценку в составе своей команды – 6,18.

С 15 января, когда Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не провел полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. За это время наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

Отметим, что Мудрик стал самым быстрым полузащитником в сезоне АПЛ. Согласно рейтингу, опубликованному порталом Squawka, украинский полузащитник пробежал в матче со скоростью 36.64 километра в час.

Ранее Мудрик дал первое интервью в качестве игрока лондонской команде. В беседе с английским журналистом Zorya Londonsk Эндрю Тодосом футболист сборной Украины признался, что первые месяцы были для него сложными.

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