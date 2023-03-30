Мудрик впервые рассказал, что он чувствует после перехода в ''Челси''. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик дал первое интервью в качестве игрока лондонской команде. В небольшом интервью английскому журналисту Zorya Londonsk Эндрю Тодосу футболист сборной Украины признался, что первые месяцы были для него сложными.

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"Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды те парни, кто называли меня лузером, скажут, что я победитель. Время покажет", – заявил 22-летний игрок.

Оценил Михаил и свою игру в матче с "Лестером", когда он находился на позиции центрфорварда и отметился голевым пасом. Это стало первым результативным действием за 7 матчей.

"Это хорошая позиция, тут легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь его верхом. Это зависит от конкретного матча. Где-то мне, возможно, лучше играть центральным нападающим, а в где-то – лучше для меня и команды действовать на фланге. Был первый ассист, первый гол тоже будет скоро", – сказал Мудрик.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составляют бонусы.

После этого Михаил стал самым дорогим украинцем в истории английской Премьер-лиги, побив достижение Андрея Шевченко.

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