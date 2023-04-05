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"Челси" снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с "Ливерпулем"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,1 т.
'Челси' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с 'Ливерпулем'

Лондонский "Челси" провел первый поединок после увольнения тренера Грэма Поттера. Под руководством временного наставника Бруно Сальтора команда украинца Михаила Мудрика сыграла вничью на своем поле с "Ливерпулем" – 0:0.

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Наш соотечественник появился на поле на последние 15 минут со скамейки запасных. Мудрик занял привычную позицию левого вингера и несколько раз удачно обострял игру. Именно после его паса на последней минуте игры аргентинец Энцо Фернандес ударом метров с 23 едва не принес "синим" победу.

''Челси'' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с ''Ливерпулем''

Аналитики оценили игру нашего футболиста посредственно. От портала Who Scored он получил вторую худшую оценку в составе своей команды – 6,18. Эксперты сайта Sofa Soccer были более щедрыми и наградили Мудрика показателем 6,7 (пятый с конца).

Отметим, что сам матч порадовал болельщиков безбашенной игрой команды. Футболисты откровенно забыли о тактике и отвечали друг другу атакой на атаку. "Челси" имел в разы больше моментов и обязан был выигрывать, но футболисты не могли поразить ворота "Ливерпуля" даже после выходов один на один.

''Челси'' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с ''Ливерпулем''
''Челси'' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с ''Ливерпулем''

Один раз хозяевам поля удалось огорчить вратаря "красных" Алиссона Бекера, но немецкий легионер "Челси" Кай Хаверц сделал это рукой. Таким образом, команда Мудрика осталась на 11-м месте в АПЛ.

''Челси'' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с ''Ливерпулем''

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матча за "Челси" Михаил Мудрик не смог реализовать два шикарных момента в матче с "Астон Виллой".

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