''Челси'' снова не смог забить и выиграть: какую оценку получил Мудрик за матч с ''Ливерпулем''

Лондонский "Челси" провел первый поединок после увольнения тренера Грэма Поттера. Под руководством временного наставника Бруно Сальтора команда украинца Михаила Мудрика сыграла вничью на своем поле с "Ливерпулем" – 0:0.

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Наш соотечественник появился на поле на последние 15 минут со скамейки запасных. Мудрик занял привычную позицию левого вингера и несколько раз удачно обострял игру. Именно после его паса на последней минуте игры аргентинец Энцо Фернандес ударом метров с 23 едва не принес "синим" победу.

Аналитики оценили игру нашего футболиста посредственно. От портала Who Scored он получил вторую худшую оценку в составе своей команды – 6,18. Эксперты сайта Sofa Soccer были более щедрыми и наградили Мудрика показателем 6,7 (пятый с конца).

Отметим, что сам матч порадовал болельщиков безбашенной игрой команды. Футболисты откровенно забыли о тактике и отвечали друг другу атакой на атаку. "Челси" имел в разы больше моментов и обязан был выигрывать, но футболисты не могли поразить ворота "Ливерпуля" даже после выходов один на один.

Один раз хозяевам поля удалось огорчить вратаря "красных" Алиссона Бекера, но немецкий легионер "Челси" Кай Хаверц сделал это рукой. Таким образом, команда Мудрика осталась на 11-м месте в АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матча за "Челси" Михаил Мудрик не смог реализовать два шикарных момента в матче с "Астон Виллой".

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