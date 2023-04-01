Мудрик запорол два голевых момента, был заменен и стал наихудшим в матче. ''Челси'' проиграл

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик провел провальный домашний матч против "Астон Вилы" в 29-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Встреча на лондонском стадионе "Стемфорд Бридж" завершилась со счетом 0:2.

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20-летний хавбек сборной Украины вышел в стартовом составе и имел два убойных момента, чтобы отметиться дебютным голом. В одном из них при счете 1:1 наш соотечественник выбегал один на один с голкипером, но не смог переиграть Эмилиано Мартинеса. Вратарь легко забрал мяч в руки.

На 56-й минуте Мудрик был заменен на нападающего молодежной сборной Англии с нигерийскими корнями Чуквунонсо Мадуеке. За все сыгранное время Михаил кроме двух неточных ударов, отдал 12 точных передач, один раз потерял мяча и совершил один отбор.

За его игру статистический портал Sofascore поставил Михаилу 5.8, что стало наинизшей оценкой в матче.

По версии Whoscore украинец заработал 6.0. Это стало третьим показателем с конца в "Челси".

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11-е место с 38 очками.

С 15 января, когда Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не провел полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 3 раза появлялся на поле после замены. За это время наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

Отметим, что Мудрик стал самым быстрым полузащитником в сезоне АПЛ. Согласно рейтингу, опубликованному порталом Squawka, украинский полузащитник пробежал в матче со скоростью 36.64 километра в час.

Ранее Мудрик дал первое интервью в качестве игрока лондонской команде. В беседе с английским журналистом Zorya Londonsk Эндрю Тодосом футболист сборной Украины признался, что первые месяцы были для него сложными.

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