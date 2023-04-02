Официально. ''Челси'' выгнал главного тренера

Английский футбольный клуб "Челси" заявил о том, что наставник команды Грэм Поттер покинул свою должность. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Бруно Сальтор

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"От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в развитие "Челси". Мы с высочайшим уважением относимся к Грэму как к тренеру и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким результатом", - говорится на сайте "Челси".

Руководство лондонцев обещает, что вместе с болельщиками будет поддерживать Бруно и команду.

"Мы сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий и усилий в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоком уровне", – отмечается в послании.

Поттер перешел в "Челси" из "Брайтона" в сентябре 2022 года. Контракт подразумевал 5-летнее сотрудничество. Под его руководством команда провела 31 поединок: 12 побед / 11 поражений / 8 ничьих.

В АПЛ "Челси" находится на 11-м месте, набрав 38 очков за 28 игр. Лондонцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где 12 апреля проведет матч с "Реалом".

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