Мудрик совершил первое результативное действие в ''Челси''. Даже забил гол, но его не засчитали. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сделал ассист в победном матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лестера". Это стало первым результативными действиями игрока сборной Украины за 7 матчей в футболке лондонского клуба.

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Также украинец сделал предголевой пас и сам забил гол, однако оба взятия ворот были отменены из-за офсайда. Наш соотечественник впервые за месяц попал в стартовые состав и провел на поле 81 минуту.

В середине первого тайма Михаил разогнал быструю атаку "Челси", отдав на правый фланг партнеру, но Феликс забил из положения вне игры.

После этого на 75-й минуте Мудрик сам отметился забитым мячом, но его вновь не засчитали из-за офсайда.

На 78-й минуте футболист сборной Украины сделал уже легитимное результативное действие. Наш соотечественник ассистировал Матео Ковачичу, установишему окончательный счет в игре 3:1.

Ранее Михаил трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме. Никакими результативными действиями украинец до этого дня не отметился.

Эта победа позволила "Челси" набрать 37 очков и вплотную приблизиться к 9-му месте в турнирной таблице. Лидирует "Арсенал" (63 балла).

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составляют бонусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Мудрика отказались выпускать на поле и "Челси" победил впервые за 7 матчей.

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