Мудрик установил рекорд сезона в Англии

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик стал самым быстрым полузащитником в сезоне чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Согласно рейтингу, опубликованному порталом Squawka, 20-летний хавбек пробежал в матче со скоростью 36.64 километра в час.

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Ближайшего конкурента по позиции Михаил опередил на 0.29 км/ч.

Полностью символическая сборная самых быстрых футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Гэвин Базуну, "Саутгемптон" (36.62 км/ч).

Защитники: Диогу Далот, "Манчестер Юнайтед" (35.76), Кристофер Айер "Брентфорд" (35.53), Тайрон Мингз "Астон Вилла", (34.98), Киран Тирни "Арсенал" (35.99).

Полузащитники: Энтони Гордон "Ньюкасл" (36.61), Матеус Нунес "Вулврехэмптон" (36.32), Денис Закария "Челси" (36,09), Михаил Мудрик "Челси", (36.63).

Нападающие: Дарвин Нуньес "Ливерпуль", (36.53), Бреннан Джонсон "Ноттингем Форест" (36.70).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мудрик дал первое интервью в качестве игрока лондонской команде. В беседе с английским журналистом Zorya Londonsk Эндрю Тодосом футболист сборной Украины признался, что первые месяцы были для него сложными.

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