Полный стадион в Мадриде устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Зрители, собравшиеся на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" посмотреть матч Лиги чемпионов между "Реалом" и донецким "Шахтером", достойно оценили действия футболиста молодежной сборной Украины Михаила Мудрика. Момент попал в объективы телекамер.

На 71-й минуте 20-летний полузащитник "горняков" был заменен Манором Соломоном.

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В тот момент, когда украинец обходил по кромке арены, чтобы добраться до своей скамейки запасных, зрители устроили игроку настоящие овации.

Подобной честью удостаивался легендарный Роналдиньо в 2005 году. Бразилец, выступавший в то время за "Барселону", провел один из лучших своих матчей. "Реал" проиграл 0:3, но зрители оценили действия звезды "сине-гранатовых", также проводив его аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре в Мадриде "Шахтер" уступил "Реалу" со счетом 1:2.

Единственный гол в составе вице-чемпионов Украины забил Фернандо.

Встреча 3-го тура между этими командами ознаменовалась разгромным поражением "горняков".

Матч на киевском "Олимпийском" завершился со счетом 0:5.

Позже Де Дзерби назвал три вещи, которые позволят "Шахтер" играть лучше в Лиге чемпионов.