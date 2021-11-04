Полный стадион в Мадриде устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Михаил Мудрик

Зрители, собравшиеся на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" посмотреть матч Лиги чемпионов между "Реалом" и донецким "Шахтером", достойно оценили действия футболиста молодежной сборной Украины Михаила Мудрика. Момент попал в объективы телекамер.

Михаил Мудрик

На 71-й минуте 20-летний полузащитник "горняков" был заменен Манором Соломоном.

Михаил Мудрик получил порцию оваций
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В тот момент, когда украинец обходил по кромке арены, чтобы добраться до своей скамейки запасных, зрители устроили игроку настоящие овации.

Михаил Мудрик

Подобной честью удостаивался легендарный Роналдиньо в 2005 году. Бразилец, выступавший в то время за "Барселону", провел один из лучших своих матчей. "Реал" проиграл 0:3, но зрители оценили действия звезды "сине-гранатовых", также проводив его аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре в Мадриде "Шахтер" уступил "Реалу" со счетом 1:2.

Шахтер проиграл Реалу в Мадриде

Единственный гол в составе вице-чемпионов Украины забил Фернандо.

Исмаили работал в центре поля.

Встреча 3-го тура между этими командами ознаменовалась разгромным поражением "горняков".

Карим Бензема.

Матч на киевском "Олимпийском" завершился со счетом 0:5.

Мудрик в борьбе с Карвахалем

Позже Де Дзерби назвал три вещи, которые позволят "Шахтер" играть лучше в Лиге чемпионов.

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