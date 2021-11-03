"Шахтер" проиграл "Реалу", забив первый украинский гол в Лиге чемпионов 21/22

Донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершилась со счетом 2:1. Гол "горняков" стал первым голом украинских клубов в текущем турнире.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Шахтер".

С первых минут в центре поля появились и Тарас Степаненко и Тете с Аланом Патриком. Де Дзерби постарался насытить центр поля креативом и мощными центрхавами.

Реал очень высоко поднялся, заставив "Шахтер" с первых минут сесть глубоко в обороне. На 4-й минуте четыре защитника "Шахтера" позволили Лука Модричу ворваться в штрафную "горняков" и с 3 метров расстрелять Трубина. Юный голкипер сборной Украины совершил умопомрачительный сейв.

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Достойный ответ от подопечных Де Дзерби состоялся через 5 минут. "Выстрел" Алана Патрика попал в штангу. Мяч не задерживался в центральном круге. Большую часть времени команды проводили в атаках, при этом владение было за мадридцами.

На 14-й минуте украинцы сами привезли себе гол. Трубин сильно отдал Марлону, бразилец не смог принять мяч, его обокрал Винисиус Жуниор и отдал на Бензема. Карим открыл счет в матче.

Спустя несколько минут вновь Модрич расстреливал нашего вратаря и вновь украинский голкипер сыграл безупречно.

Забив гол, "Реал" заметно сбавил скорости, чем начали пользоваться "шахтеры". Мадрид много позволял нашим соотечественниками, но они никак не могли довести атаку до удара в створ. Даже когда "горнякам" удавалось доставить круглый снаряд до штрафной площадки, они никак не могли попасть в рамку.

В концовке первого тайма "Шахтер" заметно прибавил и на 38-й минуте сравнял счет. Матвиенко в стиле Тони Кросса вырезал диагональ на Алана Патрика в центр штрафной, тот грудью переправил мяч на Фернандо и бразильский футболист прошил Тибо Куртуа.

Перед самым перерывом "оранжево-черные" могли забить гол в раздевалку, когда Фернандо убежал в контратаку, но удар форварда прошел рядом со штангой.

Вторая половина началась с атак хозяев. "Реала" явно не устраивал текущий счет и защите вице-чемпиона Украины приходилось серьезно напрягаться, отбиваясь от атак "сливочных".

Ближе к 58-й минуте "Шахтер" наладил контроль мяча на чужой половине поля, но без явных угроз.

В свою очередь "Реал" "убаюкал" украинскую защиту и завершил гениальную комбинацию Жуниор – Каземиро – Жуниор – Бензема забитым голом. Футболист сборной Франции оформил дубль.

Оставшееся время прошло без острых моментов. Де Дзерби выпустил пять свежих футболистов, однако это никак не отразилось на результате. Ближе к забитому голу были хозяева поля, но зрители голов так и не увидели.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура между этими командами ознаменовалась разгромным поражением "горняков". Матч на киевском "Олимпийском" завершился со счетом 0:5.