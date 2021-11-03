'Реал' – 'Шахтер': онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты проводит свой поединок 4-го тура Лиги чемпионов. Встреча с мадридским "Реалом" играется на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании.

Счет был открыт на 14-й минуте, когда после нелепой ошибки Трубина и Марлона мяч в пустые ворота отправил Карим Бензема.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

"Реал Мадрид" Испания – "Шахтер" Украина 1:1 (второй тайм)

Голы: 1:0 – 14 Бензема,

1:1 – 39 Фернандо Педро.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

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Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Мудрик, Тете, Фернандо Педро.

Предупреждение: Менди (39).

Напомним, что до этого команды между собой встречались 5 раз. Три раза побеждали испанцы. Две победы на счету украинских футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" и "Шахтер" уже пересекались в прошлом розыгрыше ЛЧ. Тогда в 1-м туре в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2. Встреча на киевском НСК "Олимпийский" завершилась с сенсационным счетом 2:0.

На нашем сайте OBOZREVATEL стартовал онлайн-трансляцию "Реал" – "Шахтер". Поединок на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" начнется в 19:45 по украинскому времени.