Де Дзерби назвал три ключевые вещи, которые нужны "Шахтеру", чтобы играть лучше

Главный тренер донецкого "Шахтер" Роберто Де Дзерби остался доволен игрой своих подопечных с мадридским "Реалом". По словам итальянского специлиста, чтоб выступать лучше в следующих еврокубковых сезонах донецкому клубу нужны трансферы, прогресс молодых игроков и победа в УПЛ.

Де Дзерби признался, что ему очень не хватает этих позиций.

Есть три самые ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах играть лучше в Лиге чемпионов. Первое, победить в украинском чемпионате. Второе: видеть прогресс молодых футболистов, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальные. Третье: трансферы, особенно на те позиции, где нам нужны скорость и техника", - заявил тренер в эфире Youtube-канала "Шахтера".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре в Мадриде "Шахтер" уступил "Реалу" со счетом 1:2.

Единственный гол в составе вице-чемпионов Украины забил Фернандо.

Встреча 3-го тура между этими командами ознаменовалась разгромным поражением "горняков".

Матч на киевском "Олимпийском" завершился со счетом 0:5.