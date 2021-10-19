"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на киевском НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:5.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал.

​"Шахтер" изначально захватил контроль над мячом, действуя в центральном круге. Гости работали без прессинга, пытаясь выстроить игру на контратаках. Бензема на 3-й минуте опасно пробил под штангу, а затем Трубин вступил в бой после дальнего "выстрела" Тони Крооса.

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Мадридцы не гнушались ударами с дальней дистанции, вынуждая донецкого вратаря раз за разом совершать сейвы.

Начиная с 15-й минуты "Реал" попытался перехватить инициативу, прижимая "оранжево-черных" к воротам. Уже гости работали первым номером, демонстрируя свое преимущество в классе.

До середины тайма "горняки" не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот Куртуа. Игра в основном шла в центральном круге без опасных моментов. "Шахтер" постепенно закрылся в обороне, работая исключительно на разрушение атак подопечных Анчелотти.

Шахтер мало комбинировал, мало держал мяч, что вызвало бурную ярость у Де Дзерби. Донецкая команда ничего не могла сделать в нападении, и на 38-й минуте пропустила гол.

Кривцов, пытаясь перехватить передачу Васкеса, срезал мяч в свои ворота.

Окрыленный успехом "Реал" попытался увеличить преимущество, но испанцев подводила точность реализации.

В перерыве Де Дзерби отреагировал на происходящее, решив заменить Соломона и Тете на Маркоса Антонио и Марлоса, но ситуацию это не спасло.

Два провальных эпизода в дебюте второй 45-минутки привели к двум пропущенным мячам. Сперва украинцы неудачно вбросили аут, мяч попал к Модричу, который на ударную позицию вывел Винисиуса Жуниора – 2:0.

Через пять минут все тот же Винисиус сделал счет разгромным, в одиночку обыграв четырех защитников.

Четвертый мяч был забит на 61-й минуте. Отличился Родриго.

На этом подопечные Анчелотти решили не останавливаться, на 1-й дополнительной минуте вкатив пятый безответный гол.

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​Напомним, что в 1-м туре подопечные Де Дзерби 2-м туре сыграли дома вничью с миланским "Интером"(0:0), а в 1-м туре потерпели сенсационное поражение в Молдове от местного "Шерифа"(0:2).