Официально. ФИФА изменила правила чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от традиционного формата чемпионатов мира в 32 сборных. Также было отвергнуто предложенное новшество с 16 группами по 3 команды в каждой. Мундиаль в 2026 году примут США, Мексика и Канада.

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На ЧМ-2026 впервые выступят 48 команд, разделенные на 12 квартетов. Турнир продлится 39 дней, за которые будут сыграны 104 матча. Два первых места из каждой группы, а также 8 лучших третьих мест выйдут в 1/16 финала.

"Пересмотренный формат снижает риск сговора и гарантирует, что все команды сыграют как минимум три матча, обеспечивая при этом сбалансированное время отдыха между конкурирующие команды", – говорится на сайте ФИФА.

Напомним, что действующим обладателем самого вожделенного кубка в мире является сборная Аргентины. Месси с партнерами в финале ЧМ-2022 одолел команду Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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