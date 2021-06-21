Подруги игроков сборной Украины похвастались яркими фото перед матчем с Австрией

Супруги футболистов сборной Украины поддержали команду накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2020 с Австрией. "Желто-синие" попытаются оформить путевку в плей-офф турнира в Бухаресте в понедельник, 21 июня.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия. Начало встречи – 19:00 по киевскому времени.

На своих страницах в социальной сети Instagram девушки выложили совместные фото с пожеланиями удачи подопечным Андрея Шевченко. Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова, Юлия Пятова, Анна Матвиенко и Кристина Яремчук при были в Бухарест, чтобы лично поддержать украинскую команду.

Видео дня

Для снимков они выбрали яркие сарафаны с вышивкой и с патриотичными цветами.

Напомним, сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020 хватит и ничьей. Этот же результат, вероятнее всего, устроит и наших соперников.

Эта ситуация вызвала серьезные опасения в России, где полагают, что такой исход будет грозить вылетом команде из РФ в случае ее поражения от Дании. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко категорически отверг любые разговоры о нечестной игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко заявил, что ему стало известно о конфликте между игроками и тренером австрийской команды.

К слову, фанаты обеих команд перед матчем в Бухаресте вместе спели футбольный хит "Путин – х**ло".