Подруги игроков сборной Украины похвастались яркими фото перед матчем с Австрией

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Подруги игроков сборной Украины похвастались яркими фото перед матчем с Австрией

Супруги футболистов сборной Украины поддержали команду накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2020 с Австрией. "Желто-синие" попытаются оформить путевку в плей-офф турнира в Бухаресте в понедельник, 21 июня.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия. Начало встречи – 19:00 по киевскому времени.

Украина в матче с Австрией.

На своих страницах в социальной сети Instagram девушки выложили совместные фото с пожеланиями удачи подопечным Андрея Шевченко. Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова, Юлия Пятова, Анна Матвиенко и Кристина Яремчук при были в Бухарест, чтобы лично поддержать украинскую команду.

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Маргарита Степаненко.
Дмитрий Поворознюк, Юлия Пятова, Маргарита Степаненко и Юлия Кривцова.

Для снимков они выбрали яркие сарафаны с вышивкой и с патриотичными цветами.

Напомним, сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020 хватит и ничьей. Этот же результат, вероятнее всего, устроит и наших соперников.

Турнирная таблицы группы С.
Юлия Кривцова.
Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова, Юлия Пятова, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук.
Юлия Пятова, Маргарита Степаненко, Кристина Яремчук, Анна Матвиенко.

Эта ситуация вызвала серьезные опасения в России, где полагают, что такой исход будет грозить вылетом команде из РФ в случае ее поражения от Дании. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко категорически отверг любые разговоры о нечестной игре.

Фанаты сборной Украины.
Болельщики сборной Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко заявил, что ему стало известно о конфликте между игроками и тренером австрийской команды.

К слову, фанаты обеих команд перед матчем в Бухаресте вместе спели футбольный хит "Путин – х**ло".

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