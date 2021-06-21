Фанаты сборных Австрии и Украины вместе спели "Путин – х**ло!" перед матчем Евро-2020. Видео

Фанаты сборных Украины и Австрии перед матчем группового турнира Евро-2020 вместе исполнили знаменитый хит о президенте России Владимире Путине. Болельщики заняли улицы Бухареста, где пройдет поединок третьего тура.

Соответствующее видео появилась в группе zoryalondonsk в социальной сети Instagram. Украинцы в очередной раз спели "Путин – х**ло!", что активно поддержали и болельщики австрийской национальной команды.

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Австрия и Украина сыграют в третьем туре группового турнира Евро-2020. Команду Андрея Шевченко в этой встрече для выхода в 1/8 финала. С большой долей вероятности аналогичный результат выведет в плей-офф и нашего соперника.

Ситуация, при которой матч Украина – Австрия может завершиться вничью, вызвала опасения в России. Журналисты допустили, что команды могут специально оформить такой результат и не пустить российскую национальную команду в плей-офф в случае поражения подопечных Станислава Черчесова от Дании.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко категорически отверг любые подозрения в нечестной игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты сборной Украины спели матерный хит о Путине на матче Евро-2020 с Северной Македонией, вызвав настоящую истерику у россиян.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев возмутился подобным поведением наших соотечественников. Он потребовал от УЕФА запретить украинцам допуск на стадионы Евро-2020.

В свою очередь почетный президент Российского футбольного союзу (РФС) Вячеслав Колосков оскорбил фанатов сборной Украины, назвав их подонками.