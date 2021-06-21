В сборной Австрии возник конфликт перед матчем с Украиной – знаменитый экс-футболист

В стане национальной сборной Австрии существует конфликт между футболистами команды и главным тренером Франко Фодой накануне матча Евро-2020 с Украиной. Это может оказать существенное влияние на результат игры третьего тура группового этапа.

Об это в комментарии Meta-ratings.com.ua заявил бывший футболист украинской сборной Евгений Левченко. По его словам, подобную информацию он получил от представителей СМИ.

"Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в "Баварии" он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды", – сказал Левченко.

Видео дня

Напомним, сборные Австрии и Украины сыграют в третьем туре чемпионата Европы в понедельник, 21 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Команду Андрея Шевченко для выхода в 1/8 финала в этой встрече устроит и ничейный исход. Вероятнее всего, подобный исход устроит и наших соперников. Эта ситуация всерьез озадачила россиян.

Журналисты из РФ выразили опасения, что украинцы и австрийцы специально закончат матч миром, что поставит под угрозу положение сборной России. Она в случае поражения от Дании может покинуть турнир.

Как сообщает OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко категорически отверг любые подозрения в нечестной игре.

Наставник "желто-синих" назвал заявку на игру с Австрией, исключив из состава трех футболистов.