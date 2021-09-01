Петраков говорил на украинском на пресс-конференции в Казахстане. На русский переводил переводчик. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков во время пресс-конференции после матча в Казахстане отвечал на вопросы украинских журналистов на родном языке. Несмотря на отличное знание русского языка, наставник не стал облегчать жизнь местной прессе. Его слова переводил специальный человек, присутствующий на мероприятии.

Было заметно, что Александру Васильевичу не совсем просто дается "соловьиная", однако он максимально старался.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Казахстан – Украина завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

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Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Яремчук назвал результат катастрофой.