Первая реакция Шевченко, приехавшего в "Дженоа", попала на видео
Украинский тренер Андрей Шевченко приступил к работе в клубе Серии А "Дженоа". 45-летний специалист прибыл на тренировочную базу команды в Генуе.
Видео с нашим соотечественником "Дженоа" разместило у себя в Telegram-канале.
В коротком ролике Шевченко заходит на стадион и идет мимо фоторепортеров, на минуту задержавшись взглядом на камере, которая его снимала.
Было заметно, что Андрей Николаевич очень волнуется, хотя и старается это скрыть.
November 9, 2021
До этого итальянское спортивное издание Tuttomercato опубликовало короткое видео, как Шевченко приезжает в офис "Дженоа".
November 9, 2021
Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева в "Дженоа".
Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.
1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.
По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.
Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.
Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.