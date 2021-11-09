Первая реакция Шевченко, приехавшего в "Дженоа", попала на видео

Украинский тренер Андрей Шевченко приступил к работе в клубе Серии А "Дженоа". 45-летний специалист прибыл на тренировочную базу команды в Генуе.

Видео с нашим соотечественником "Дженоа" разместило у себя в Telegram-канале.

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В коротком ролике Шевченко заходит на стадион и идет мимо фоторепортеров, на минуту задержавшись взглядом на камере, которая его снимала.

Было заметно, что Андрей Николаевич очень волнуется, хотя и старается это скрыть.

До этого итальянское спортивное издание Tuttomercato опубликовало короткое видео, как Шевченко приезжает в офис "Дженоа".

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева в "Дженоа".

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.