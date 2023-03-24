Фиаско Польши с голом на 28-й секунде, разгром Нидерландов: результаты 24 марта отбора Евро-2024

В Европе прошел второй игровой день стартового тура квалификации к континентальному первенству 2024 года, которое примет Германии. Команды порадовали болельщиков результативностью, причем голы были забиты во всех восьми матчах 24 марта.

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Центральным противостоянием, безусловно, стала битва Франции и Нидерландов в Париже. Однако борьбы тут не вышло. Уже к середине первого тайма хозяева поля трижды поразили ворота "оранжевых". Результативными действиями отметились Антуан Гризманн, Дайо Упамекано и Киллиан Мбаппе.

Второй тайм игры превратился на формальность. "Галльские петухи" довели игру до победы 4:0, поквитавшись с соперником за поражение в Лиге наций в 2018 году.

Удивительным оказался и матч в Праге, где Чехия принимала Польшу. Уже через три минуты после стартового свистка счет был 2:0 в пользу хозяев. Они открыли счет на 28-й секунде игры, а еще через две минуты отправили соперника в нокдаун.

Поляки, которые проводили первый матч под руководством тренера Фернанду Сантуша, пытались вернуться в игру, но так и не смогли огорчить голкипера чехов. Более того, хозяева провели еще и третий мяч.

В свою очередь бывший первый номер мирового рейтинга команда Бельгии на выезде разобралась со шведами. Героем встречи стал форвард Ромелу Лукаку, который оформил хет-трик.

Вашему вниманию результаты матче 24 марта.

Евро-2024. Отбор. 1-й тур

Болгария – Черногория 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 70 Крстович.

Молдова – Фареры 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 27 Миккельсен, 1:1 – 87, пенальти Николэеску.

Швеция – Бельгия 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 35 Лукаку, 0:2 – 49 Лукаку, 0:3 – 82 Лукаку.

Австрия – Азербайджан 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 27 Забитцер, 2:0 – 29 Грегорич, 3:0 – 50 Забитцер, 3:1 – 64 Махмудов, 4:1 – 69 Баумгартнер.

Франция – Нидерланды 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 2 Гризманн, 2:0 – 8 Упамекано, 3:0 – 21 Мбаппе, 4:0 – 88 Мбаппе.

Сербия – Литва 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 16 Тадич, 2:0 – 53 Влахович.

Гибралтар – Греция 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 11 Масурас, 0:2 – 45 Сиопис, 0:3 – 58 Бакасетас.

Чехия – Польша 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 1 Крейчи, 2:0 – 3 Чванчара, 3:0 – 64 Кухта, 3:1 – 87 Шиманьски.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Англии обыграла Италию в первом матче квалификации Евро-2024. В то же время будущие соперники Украины потеряли лидера обороны. Кроме того, ранее англичане лишились на игру с нашей сборной лучшего бомбардира 2023 года Маркуса Рэшфорда.

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