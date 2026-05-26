КАК БУМЕРАНГ, ТОЛЬКО ИЗ ВОЛЬФРАМА: ДВЕ РАКЕТЫ — ДВА ПОЗОРА

Знаете, говорят, что нет ничего опаснее для человека, чем его собственное невежество, подкрепленное большими деньгами и глупой инструкцией. Но российские инженеры решили поспорить с этим утверждением и доказали: куда опаснее — это когда невежество подкреплено баллистической ракетой.

Как шепчут злые, но удивительно осведомленные языки из мониторинговых каналов, в ночь на 24 мая россия запускала не один свой хваленый "Орешник", а целых два. Видимо, генералы в кремле так спешили поразить мир своим величием, что забыли старое доброе правило: если ты смастерил бумеранг из куска вольфрама, лучше сначала потренироваться бросать его в чистом поле, а не себе под ноги.

Первая гиперзвуковая гордость, не выдержав веса собственного пафоса, рухнула где-то под Донецком — в районе Авдеевки или Ясиноватой. Причем рухнула, судя по всему, ровно на головы своим же войскам. Видимо, в этот момент российские оккупанты испытали непередаваемое чувство гордости за отечественный ВПК. Оружие, от которого "нет спасения", сработало безупречно: спастись от него им действительно не удалось.

Убедившись, что ракета в принципе взрывается и исправно делает воронки в земле, путинские полководцы, почесав затылки, запустили вторую. Ту самую, что за несколько минут героически поборола кирпичные гаражи в Белой Церкви.

Если подвести итог этой блестящей военной премьеры, то картина получается просто чудо: 1. Сначала за СТО МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ они разбомбили собственные позиции.

2. Затем за вторые СТО МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ они уничтожили кооператив по хранению старых шин и консервации.

3. А теперь они с серьезными лицами требуют, чтобы весь мир дрожал от страха.

Признаться честно, единственные, кому сейчас действительно впору дрожать от страха перед "Орешником" — это сами российские солдаты. Ведь если кремль решит запустить третью ракету, никто не знает, на какой именно их штаб она упадет от большой любви к родине. А нам остается лишь наблюдать, как самая большая угроза современности успешно самоликвидируется за счет собственного бюджета.