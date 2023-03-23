Матч Италия – Англия завершился рекордом и удалением. Результаты отбора Евро-2024 23 марта

В квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 в четверг, 23 марта, были сыграны первые 8 матчей. Поединки состоялись в группах С, H и J.

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Ключевой встречей тура стала битва в Неаполе, где на стадионе им. Диего Армандо Марадоны сборная Италия проиграла команде Англии (1:2).

Встреча главных соперников сборной Украины по группе С прошла в бескомпромиссной борьбе с абсолютно разными таймами. В первой 45-минутке англичане полностью доминировали на поле, сделали сделали счет 2:0, и могли забить и третий.

Гари Кейн, забив с пенальти, вышел на первое место в истории по голам в сборной Англии. Для нападающего "Тоттенхэма" это стало 54-м мячом. Он побил достижения Уэйна Руни.

После перерыва ситуация кардинально поменялась. Хозяева забили быстрый гол, после чего полностью доминировали на арене. На 80-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве, после того как Люк Шоу получил вторую желтую карточку. При этом первый горчичник защитник Манчестер Юнайтед" получил за задержку времени двумя минутами раньше.