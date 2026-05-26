Число жертв вражеской атаки на Киев 24 мая возросло до трех человек. Фото

В Киеве выросло количество жертв российской террористической атаки 24 мая. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены фрагменты тела человека.

Видео дня

Таким образом общее число убитых мирных жителей составило три человека. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Последствия российского террора

По информации столичных правоохранителей, в ходе проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены фрагменты тела человека, которые, вероятно, могут принадлежать жителю полуразрушенного дома в Шевченковском районе.

На данный момент женщина считается безвестно исчезнувшей. Для окончательной идентификации будет назначена ДНК экспертиза.

По состоянию на вечер 25 мая число пострадавших мирных жителей вследствие массинованной атаки по столице составило 91 человек. Десятки людей продолжают находиться в больнице с травмами разной степени тяжести. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, террористический обстрел РФ в ночь на 24 мая обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. Москва призвала иностранных дипломатов срочно покинуть украинскую столицу, а местных жителей держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!