Англия понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной

Защитник сборной Англии Люк Шоу не поможет своей команде в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Украиной. 27-летний футболист "Манчестер Юнайтед", который является ключевым игроком обороны "трех львов", пропустит встречу 26 марта на "Уэмбли" из-за дисквалификации.

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Шоу в течении трех минут получил две красные карточку в стартовом поединке квалификации к Евро против Италии. На 78-й минуте встречи арбитр наказал англичанина за затяжку времени, а затем продемонстрировал ему красную карточку за грубое нарушение правил против форварда "скуадры адзурры" Матео Ретеги.

Таким образом, Шоу не сможет выйти на поле в матче с Украиной. Ранее англичане потеряли на игру с нашей сборной лучшего бомбардира 2023 года Маркуса Рэшфорда.

Отметим, что удаление Шоу не помешало команде Гарета Саутгейта добыть победу в Неаполе – 2:1. Форвард Гарри Кейн вошел в историю сборной Англии, забив гол с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу добыла победу в секретном матче над второй команде "Брентфорда" перед поединком против Англии.

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