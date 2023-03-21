Сборная Англии понесла грандиозную потерю перед матчем с Украиной

Лучший бомбардир топ-5 лиг в 2023 году Маркус Рэшфорд (16 голов) не поможет сборной Англии в матче с Италией (23 марта) и Украиной (26 марта) на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Футболист "Манчестер Юнайтед" получил повреждение в кубковой встрече с "Фулхэмом" накануне тренировочного сбора национальной команды.

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Об этом сообщает официальный сайт "трех львов". Также мартовские матчи пропустит полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт и вратарь "Ньюкасла" Ник Поуп, которого заменит голкипер "Тоттенхэма" Фрейзер Форстер.

Состав сборной Англии на матчи против Италии и Украины

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Фрейзер Форстер ("Тоттенхэм"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба – "Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Марк Гуэхи ("Кристалл Пелас"), Гарри Магвайр, Люк Шоу (оба – "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").

Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Келвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (оба – "Челси"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Джеймс Мэддисон ("Лестер").

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айван Тони ("Брентфорд").

Ранее и.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес новые изменения в состав команды на матч с Англией в отборе Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля неожиданно вышел на матч Премьер-лиги, хотя ранее заявил о том, что не сыграет за сборную Украины из-за травмы.

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