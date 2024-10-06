Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что всем национальным федерациям пришла директива от ФИФА и УЕФА с призывом отказывать сборной России в проведении товарищеских матчей. Ранее стало известно, что Пакистан отказался проводить товарищескую игру со сборной РФ. Также не захотела связываться с Россией и Танзания.

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"Это шантаж и запугивание, хотя по идее такие спортивные организации наоборот должны способствовать налаживанию контактов в такие кризисные моменты и всячески поощрять такие товарищеские матчи. Но почему-то в ФИФА и УЕФА заняли совсем другую позицию, которая является точно недружественной", – заявил Свищев в интервью "ВсеПроСпорт".

Парламентарий считает, что именно влияние ФИФА и УЕФА приводит к тому, что с РФ никто не хочет играть

"В целом ничего страшного не произойдет, справедливости ради надо сказать, что у нас сборная в любом случае очень высокого класса, игроки у нас хорошие. Да и чемпионат страны проходит на высоком уровне, к нам приезжают легионеры не только ради заработка, но и ради интриги в турнире и повышения спортивного мастерства", – отметил Свищев.

Депутат считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно сделать вывод, кто для него товарищ, а кто – нет.

"Посоветую РФС продолжать миротворческую деятельность, однозначно нашей команде нужны международные матчи и участие в турнирах. Сегодня-завтра нас все равно восстановят. Важно, чтобы к этому моменту сборная существовала, а для этого необходимо играть", – сказал Свищев.

В комментариях болельщики высмеяли такие слова своего соотечественника.

"Вчера только министр спорта сказал, что очередь стоит желающих играть с Россией и тут правда просочилась", "Эталонный клоун", "Особенно зашла тема про "сегодня - завтра все равно восстановят", особенно, в контексте высказываний Вяльбе", – пишут юзеры, намекая на слова главы Федерации лыжного спорта России, которая предложила бросить бомбу на Лондон.

Российские фанаты не могу поверить в то, что их страна скатилась до такого позора.

"Какой позор, бегать по всем странам третьего мира с протянутой рукой, чтобы хоть кто-то соизволил сыграть", – отмечают любители футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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