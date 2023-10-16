'Это прорыв!' Сборная России вырвала ничью у 109-й команды мира и стала посмешищем в сети

Сборная России по футболу не смогла обыграть команду Кении, которая занимает 109-е место в мировом рейтинге. Товарищеский матч команд состоялся в Турции и завершился вничью – 2:2.

Команда Валерия Карпина открыла счет уже на 8-й минуте, однако уже через полчаса впереди были африканцы. Оба раза грубо ошиблись защитники россиян, причем спартаковец Георгия Джикия в буквальном смысле вывел форварда Кении один на один с вратарем нерасчетливым пасом назад.

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Во втором тайме команды не создавали ничего серьезного, а за две минуты до финального свистка россиянам все же удалось сравнять счет. Такой результат вызвал гнев у болельщиков команды Карпина, которые поставили на смех своих футболистов.

Читатели портала Sports.ru призвали к отставке главного тренера, а также отметили, что кенийцы должны были доводить поединок до победы.

"Вот это хорошо, значит, пудель так и будет дальше с этим шапито разъезжать", "Позор Кении, умудрились не выиграть", "Карпин должен уйти", "Как бы там ни было, результат, конечно, позорный. К сборной много вопросов, пропускать два гола от соперника такого уровня – провал", "Это прорыв! Вырвали ничью у суперсборной Кении!", "Какие расклады у нас теперь? В плей-офф выходим?", "Я не верю! Я не верю! Наши творят чудо прямо сейчас. Россия содрогнулась", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября сборная России минимально обыграла другую африканскую сборную – Камерун.

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