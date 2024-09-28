В России предложили 'кинуть серьезную бомбу на Лондон', чтобы вернуться в мировой спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что нужно скинуть бомбу в центр Лондона. Трехкратная олимпийская чемпионка не видит других вариантов возвращения России в мировой спорт.

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"Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир", – цитирует Вяльбе News.ru.

По словам 56-летней уроженки Магадана, она уверен, что рано или поздно с РФ снимут все ограничения.

"Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год", – рассказала бывшая лыжница.

В комментариях российские болельщики не оценили такую идею своей титулованной соотечественницы.

"Ну и животное", "Клиника", "Иди проспись, выдра", "Во что она превратилась? Алкоголь в огромном количестве судя по всему, хотя может она такая и была, просто молчала", "Ох и идиотка. Она о последствиях такого решения, как я понимаю, предпочитает не думать. Я-то пожила и хватит", – пишут юзеры.

Некоторые посоветовали Елене самой отправиться на фронт, чтобы понять, как на самом деле выглядит война.

"Она в курсе, что бомбы есть не только у России? Люди, вот так запросто рассуждающие о войнах, лучше бы съездили в реальную зону боевых действий, благо ехать сейчас недалеко. Может после этого гонора поубавится", – отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Вяльбе высмеяла объявление Международным олимпийским комитетом (МОК) перемирия на время проведения Игры-2024 в Париже. Бывшая спортсменка добавила, что Россия никому не объявляла войны

Ранее она назвала предстоящую Олимпиаду-2024 в столице Франции убожеством, за что тут же поплатилась едкими комментариями со стороны болельщиков.

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