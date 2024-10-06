'Лютое позорище от безысходности'. Сборная России по футболу нашла соперника, который согласился с ней играть

Сборная Сирии по футболу согласилась сыграть с командой России. Как сообщил директор по коммуникациям сирийской федерации футбола Эмад Амири, ведутся активные переговоры с Российским футбольным союзом насчет товарищеского поединка в ноябре.

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"Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча – 19 ноября. Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны", – сказал Амири в интервью sport24. Также обсуждается вариант проведения матча в Москве.

Изначально сборная России должна была сыграть с Пакистаном, но сторонам не удалось достичь договоренности, несмотря на то, что сборная Пакистана свободна от матчей в эти даты после вылета из квалификации ЧМ-2026.

Также не захотела связываться с РФ и Танзания.

На данный момент РФС еще не объявил соперников России по матчам в ближайшую международную паузу. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 7 октября.

Эта новость спровоцировала настоящую истерику у российских болельщиков.

"Это просто божественно! Всегда ждал этого матча", "Вот куда заводят авантюристы и мерзавцы", "Что за лютое позорище от безысходности?", "А ведь еще в этом году были шутки что играть будем только с Сирией и Эритреей", "Геополитическая гойда!", "Подумать страшно, сколько мы им забашляли, чтобы хоть кто-то согласился с нами сыграть", "Это прорыв", – издеваются юзеры в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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