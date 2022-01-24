'Операция украинских спецслужб': россияне эмоционально отреагировали на слухи о Шевченко в сборной Польши

Возможное назначение легендарного Андрея Шевченко тренером сборной Польши вызвало бурную реакцию среди российских футбольных болельщиков. 24 марта именно с "кадрой" национальная команда РФ сыграет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Слухи о приходе украинского специалиста на пост наставника поляков еще больше подогревает интерес к противостоянию. В комментариях на портале "Чемпионат" российские фаны в первую очередь вспомнили о поединке сборных России и Украины в 1999 году в "Лужниках". Тогда голами отметились нынешний тренер россиян Валерий Карпин и сам Шевченко, который своим легендарным забитым мячом не пустил соперников в стыки Евро-2000.

Видео дня

"Если Шевченко и тренером не пустит Россию на крупный турнир, это будет эпично", "Шева не пустил нас на ЧЕ в 1999, не пустит и сейчас", "Снова стыки, снова Шевченко...", "Есть шанс у Карпина отомстить Шеве за тот самый матч в "Лужниках", "Увольнение Шевченко из сборной Украины было частью многоходовой комбинации украинских спецслужб, которая началась, когда стало понятно, что Украина напрямую на ЧМ не выйдет (и вообще, вряд ли). Через "Дженоа" Шевченко внедрили в сборную Польши. Теперь сборная Польши должна не пустить на ЧМ Россию, а Шевченко – получить государственную награду за успешно проведенную спецоперацию", – пишут читатели издания.

Напомним, Андрея Шевченко называют главным фаворитом на пост тренера сборной Польши. По данным СМИ, Польский футбольный союз (PZPN) согласился подписать с 45-летним специалистом контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.

15 января Шевченко был уволен с поста наставника итальянского "Дженоа", где он проработал всего два месяца. Под его руководством "грифоны" провели 11 матчей, в которых добыли всего одну победу и три ничьи, а семь поединков проиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали главного конкурента Шевченко в борьбе за пост наставника польской сборной. При этом польские фанаты очень эмоционально отреагировали на новости о приходе легендарного футболиста.