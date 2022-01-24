В деле назначения Шевченко тренером сборной Польши произошел резкий поворот

Руководство польского футбольного союза (PZPN) резко изменило свою позицию в вопросе назначения главного тренера сборной. В последние дни говорили, что президент организации Цезари Кулеша договорился с украинцем Андреем Шевченко, однако теперь главным кандидатом считается Ян Урбан, который тренирует команду "Гурник" из города Забже.

Как пишет сайт Tribuna.com со ссылкой на свои источники, сейчас Кулеша находится в Турции и ведет переговоры с 59-летний Урбаном, где его "Гурник" проводит тренировочный сбор. Результаты общения должны стать известны сегодня вечером.

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Команда из Забже, с которой Урбан работает более полугода, занимает седьмое место в чемпионате Польши. В свое время Ян, кроме родины, играл за испанские команды. Тренером он работал в испанской "Осасуне" (сезон 2014/2015) и в местных клубах.

Явным преимуществом Урбана перед Шевченко является более скромный финансовый аппетит. Ведь Андрей Николаевич не согласен получать менее 2,5 млн евро. Объявить имя нового тренера в Польше пообещали до 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали зарплату, за которую Шевченко согласился работать в сборной Польши.

Также в Польше бурно отреагировали на новое "назначение" Шевченко: "Пусть неудачник ищет дураков в Киеве".