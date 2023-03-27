''Они все обреченные'': Маркевич разнес сборную Украины за матч с Англией

Футболисты сборной Украины выходили с обреченным видом на поле стадиона "Уэмбли" в матче с Англией на старте отбора к чемпионату Европы 2024 года. Игроки "сине-желтых" не продемонстрировали даже намека на борьбу, свидетельством чему является лишь одна желтая карточка в поединке.

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Такое мнение в интервью "Еспрессо" выразил знаменитый тренер Мирон Маркевич. Экс-наставник "Металлиста" и "Днепра" также раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за ситуацию с главным тренером сборной, ведь в Лондоне ею руководил наставник "молодежки" Руслан Ротань.

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обреченные. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе? Проиграйте, но чтобы все побитые ушли с поля. На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Пусть будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины", – сказал Маркевич.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. И.о. тренера "сине-желтых" Руслан Ротань раскрыл план команды на игру. А легенда футбола Стивен Джеррард критически оценил перфоманс Михаила Мудрика.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта. Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Ротаня из-за выхода на поле Евгения Коноплянки.

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