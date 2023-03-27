''Была идея'': Ротань раскрыл план Украины на матч с Англией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань надеялся, что полузащитник Виктор Цыганков сможет стать тем футболистом, который принесет команде результат в матче отбора Евро-2024 с Англией. Наставник "сине-желтых", составляя план на игру в Лондоне, рассчитывал на то, что полузащитник "Жироны" находится в великолепной форме.

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Об этом Ротань рассказал на пресс-конференции после игры, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он добавил, что ожидал от соперника высокого и интенсивного прессинга в стартовых отрезках каждого из таймов, и его подопечным нужно было выдержать это давление.

"Перед игрой у нас есть план. Мы прекрасно понимали, что первый тайм для нас будет очень тяжелым, сборная Англии будет активно прессовать, накрывать, давать мало времени на работу с мячом. Нам нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч. На второй тайм была идея, что находящийся в прекрасной форме Цыганков сможет сделать результат своими успешными действиями. К сожалению, планы не сошлись. Поэтому можно по-разному оценивать это, но это было мое решение", – сказал Ротань.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. За весь матч наша команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта.

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