''Именно это и произошло'': легенда футбола осудил Мудрика за игру с Англией

Легендарный футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард раскритиковал игру игрока "Челси" Михаила Мудрика в матче за сборную Украины с Англией в отборе к чемпионату Европы-2024. Бывший капитан "трех львов" особо подчеркнул, что молодой вингер нашей команды недоработал в эпизоде с голом Гарета Кейна.

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Об этом Джеррард рассказал в эфире Channel 4, пишет Mirror. Он добавил, что на месте Руслана Ротаня, который руководил украинской командой в поединке против англичан, испытал бы сильное разочарование от игры Мудрика, ведь тот явно не выполнил план на игру.

"С точки зрения Украины Англия сыграла фантастически, потому что ее игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались. При всем уважении, он все еще учится играть. Но зная, то когда нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему давать обрабатывать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но в эпизоде с первым голом Англии именно это и произошло", – сказал Джеррард.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. И. о. тренера "сине-желтых" Руслан Ротань раскрыл план команды на игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта. Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Ротаня из-за выхода на поле Евгения Коноплянки.

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