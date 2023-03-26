Трибуны 'Уэмбли' потрясающе исполнили гимн Украины перед матчем с Англией. Видео

Украинские болельщики, пришедшие на легендарный стадион "Уэмбли" поддержать свою сборную в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 устроили потрясающий перфоманс перед игрой против Англии. Зрители на трибунах арены в Лондоне фантастически исполнили гимн Украины.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим окунуться в невероятную атмосферу перед футбольным матчем Англия – Украина.

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