''Это стыд'': легенда ''Динамо'' жестко раскритиковал сборную Украины и Ротаня

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины за матч с Англией на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Бывший главный тренер "бело-синих" и национальной команды особенно отметил, что подопечные тренера Руслана Ротаня ничего не показали в атаке и не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера британцев Джордана Пикфорда.

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Своими эмоциями от поединка на "Уэмбли" Сабо поделился с порталом 1927.kiev.ua. Он также пришел в ужас от появления на поле 33-летнего полузащитника Евгения Коноплянки, который вышел на замену на 90-й минуте встречи. Легенда "Динамо" назвал этот шаг Ротаня постыдным.

"Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной. Лучше пропустить пять и забить два. Видно, что есть атака. Наша сборная на сегодняшний день не знает, что такое атака. Выход Коноплянки? Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре, и судья свистнул. Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут десять, чтобы показал, что умеет", – сказал Сабо.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. И. о. тренера "сине-желтых" Руслан Ротань раскрыл план команды на игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта.

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