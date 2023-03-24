''Он истощен'': стали известны проблемы звезды сборной Украины перед матчем с Англией

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко испытывает трудности в подготовке к стартовому матчу команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года с Англией. Футболист лондонского "Арсенала" физически истощен из-за того, что в последнее время на него легла серьезная игровая нагрузка в клубе.

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Об этом в интервью официальному сайту Украинской футбольной ассоциации (УАФ) рассказал исполняющий обязанности тренера "сине-желтых" Руслан Ротань. Именно по причине усталости Зинченко не стали использовать в секретном спарринге с "Брентфордом В". Кроме того, простудился капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и его участие в игре 26 марта в Лондоне под вопросом.

"Зинченко получил отдых, поскольку у него сейчас большая нагрузка. Он провел 120 минут в Лиге Европы, сыграл матч АПЛ. Он истощен, ему нужно хорошо восстановиться. К сожалению, у нас немного заболел Сидорчук. Но у Сергея уже нет температуры, поэтому ожидаем, что он присоединится к группе. Меня устраивает мотивация ребят, их отношение к работе. Игроки отнеслись к спаррингу как настоящие профессионалы. Но я им сказал, что в воскресенье поединок будет на 300% сложнее в плане стадиона, мотивации сборной Англии, самоотдачи, игры один в один", – сказал Ротань.

Отметим, что накануне сборная Англии обыграла Италию в первом матче квалификации Евро-2024. В то же время наши будущие соперники потеряли лидера обороны. Кроме того, ранее англичане лишились на игру с нашей сборной лучшего бомбардира 2023 года Маркуса Рэшфорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины лишилась двух вратарей на матч с Англией на старте отбора Евро-2024.

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