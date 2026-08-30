Скандальная жизнь нового короля Норвегии Хокона: связи с Эпштейном, жена на грани смерти и проблемы с наркотиками у сына

Новый король Норвегии Хокон VIII вступил на престол после смерти своего отца Харальда V, однако конец его статуса принца ознаменовался серьезными потрясениями в королевской семье. Супруга монарха Метте-Марит, которая имела связи с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, перенесла трансплантацию легких после резкого ухудшения здоровья, а ее старший сын Мариус Борг Хейби получил четыре года тюрьмы.

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Хокон VIII стал королем Норвегии после смерти Харальда V 28 августа в возрасте 89 лет. Новому монарху 53 года. Он стал четвертым королем страны с момента обретения Норвегией независимости от Швеции в 1905 году. OBOZ.UA расскажет, что известно о скандальной жизни нового короля.

Несмотря на традиционно высокий уровень поддержки норвежской монархии, последние годы для королевского дома были особенно сложными.

Метте-Марит была обычной девушкой без аристократического происхождения и до знакомства с Хоконом уже имела сына Мариуса, который сейчас стал фигурантом скандала. Пара познакомилась в 1999 году, а через два года поженилась. Перед свадьбой Метте-Марит даже публично говорила о своем "бурном" прошлом.

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Более того, скандальные документы, обнародованные в начале 2026 года, показали, что контакты Метте-Марит с американским финансистом, осужденным за сексуальные преступления, были более тесными, чем она признавала ранее. Тогда это вызвало волну критики в Норвегии и существенно подорвало популярность королевы.

В феврале она публично извинилась за свои отношения с Эпштейном. Метте-Марит заявила, что он манипулировал ею и обманул, а когда она поняла, каким человеком он является, прекратила с ним контакты.

Впрочем, на этом проблемы семьи нового короля не закончились. Метте-Марит параллельно переживала тяжелую борьбу с заболеванием легких. С 2018 года она страдает редкой формой легочного фиброза – болезнью, которая вызывает рубцевание тканей легких и постепенно затрудняет дыхание.

В начале июня 2026 года состояние королевы настолько ухудшилось, что ее внесли в список ожидания на трансплантацию легких. Незадолго до этого она появилась на публике с кислородной трубкой. Врачи не скрывали, что ситуация была серьезной.

В июне Метте-Марит пересадили новые легкие. Операция прошла успешно, а врачи осторожно назвали свой прогноз оптимистичным. Сейчас она уже посещает публичные мероприятия.

Параллельно с этим ее сын оказался фигурантом одного из самых громких уголовных скандалов в Норвегии. В июне 2026 года Окружной суд Осло признал 29-летнего Мариуса Борга Хейби виновным в двух случаях изнасилования, домашнем насилии и ряде других правонарушений. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Суд также признал его виновным в правонарушениях, связанных с наркотиками, нарушении запрета на приближение и управлении автомобилем без водительских прав. Кроме того, Хейби должен выплатить четырем потерпевшим 640 тысяч норвежских крон в качестве компенсации – почти 40 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Хейби не является принцем и не занимает официальной должности в королевской семье. Однако он вырос вместе с другими детьми Хокона и Метте-Марит – принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом. Сам Хокон ранее заявлял, что будет поддерживать пасынка, одновременно подчеркивая: тот должен предстать перед судом так же, как и любой другой гражданин.

Есть в королевской семье и еще одна неоднозначная история – сестра Хокона, принцесса Марта Луиза. Она отказалась от королевских обязанностей после брака с американским шаманом Дюреком Верреттом.

Мужчина называл себя реинкарнацией египетского фараона, а также делал скандальные заявления о лечении рака. В частности, он утверждал, что химиотерапия неэффективна и используется лишь ради финансовой выгоды. После этого Марти Луизе запретили использовать королевский титул в коммерческих целях.

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