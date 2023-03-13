Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык не поможет сборной Украины стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. 24-летний футболист, фамилию которого с нашего языка на русский Google переводит как "Потрошитель", получил травму и присоединился к своему коллеге из киевского "Динамо" Георгию Бущану в лазарете "сине-желтых".

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Вместо Ризныка исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань решил вызвать голкипера "Александрии" Никиту Шевченко, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Кроме того, из резервного списка в основную группу был переведен центральный защитник "Динамо" Денис Попов.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С АНГЛИЕЙ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк).

Полевые игроки: Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился своими эмоциями от возвращения в сборную Украины Евгения Коноплянки.

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