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Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
10,3 т.
Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык не поможет сборной Украины стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. 24-летний футболист, фамилию которого с нашего языка на русский Google переводит как "Потрошитель", получил травму и присоединился к своему коллеге из киевского "Динамо" Георгию Бущану в лазарете "сине-желтых".

Видео дня

Вместо Ризныка исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань решил вызвать голкипера "Александрии" Никиту Шевченко, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Кроме того, из резервного списка в основную группу был переведен центральный защитник "Динамо" Денис Попов.

Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря
Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С АНГЛИЕЙ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря
Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк).

Полевые игроки: Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Ротань изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще одного вратаря

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился своими эмоциями от возвращения в сборную Украины Евгения Коноплянки.

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