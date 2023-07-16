Официально. Месси подписал контракт с новым клубом, за который выступает ветеран сборной Украины

Легендарный нападающий Лионель Месси официально перешел в "Интер" Майами, выступающий в Главной лиге сокера (MLS) США. 36-летний капитан сборной Аргентины подписал двухлетний контракт и будет играть под номером 10, сообщает пресс-служба американской команды.

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Отметим, что в "Интере Майами", которым владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, с января выступает ветеран сборной Украины Сергей Кривцов.

"Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы пообещали построить амбициозный клуб, который привлечет лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в Соединенных Штатах и гарантирует, что, где бы ни обсуждался футбол, "Интер Майами" был бы частью разговора", — сказал управляющий клуба Хорхе Мас.

Месси, комментируя свой трансфер признался, что очень рад сделать следующий шаг в своей карьере в США.

"Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Мы будем работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу внести свой вклад в моем новом доме", - сказал Лео.

Месси должен дебютировать за клуб в первом матче Кубка MLS 21 июля. Соперником будет мексиканская команда "Крус Асуль".

За свою карьеру Месси семь раз завоевывал "Золотой мяч", трижды становился обладателем награды FIFA как "Лучший футболист", и стал единственным игроком, который дважды взяв "Золотой мяч" чемпионата мира.

Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, золотую олимпийскую медаль, три клубных чемпионата мира ФИФА, 10 титулов Ла Лиги, два титула Лиги 1, семь титулов Кубка Испании и один Кубок чемпионов.

На международной арене Месси привел Аргентину к победе в Кубке Америки-2021, а также укрепил свое наследие, приведя свою страну к историческому титулу чемпиона мира по футболу 2022 года.

Помимо титулов и личных наград, Месси также является обладателем ряда рекордов. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых за календарный год (91 в 2012 году), голов Ла Лиги за один сезон (50), наибольшее количество голов в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА (80), наибольшее количество голов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (29) и наибольшее количество забитых голов подряд в Лиге чемпионов УЕФА (18).

В Аргентине Месси является рекордсменом по количеству матчей за сборную (175), количеству голов (103) и количеству голов на чемпионатах мира (13), а также является международным рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира (26) и является единственным игроком, который забивал в групповом этапе Кубка мира, 1/8 финала и четвертьфинале.

Месси провел большую часть своей клубной карьеры в "Барселоне", пройдя через молодежные ряды и выступая за взрослую команду на протяжении 17 сезонов. Легендарный плеймейкер провел за команду 780 матчей, забив при этом 672 гола и сделав 291 результативную передачу.

После своего исторического пребывания в Испании Месси два сезона выступал за "Пари Сен-Жермен" во Франции. Он провел за команду 75 матчей во всех соревнованиях, забив 32 гола и отдав 35 передач. Месси присоединился к "Интеру" Майами на правах свободного агента. В июне истек срок действия его контракта с ПСЖ.

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