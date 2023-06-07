Месси определился, в какой клуб перейдет. Будет играть с ветераном сборной Украины

Аргентинский форвард Лионель Месси продолжит карьеру в "Интер Майами", сообщает журналист Гильем Балаге. 35-летний футболист перейдет в американский клуб на правах свободного агента.

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Отметим, что в команде, которой владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, с января выступает ветеран сборной Украины Сергей Кривцов.

1 июня стало известно, что Лео покинет французский "Пари Сен-Жермен" по окончании нынешнего сезона.

Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2021 года, подписав двухлетний контракт. За это время он сыграл за французов 74 матча во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 35 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель в мае был отстранен от тренировок с основой ПСЖ после того, как без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию.

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