Знаменитый футболист сборной Украины переходит в клуб Дэвида Бекхэма - СМИ

Лидер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов может продолжить карьеру в "Интере" из Майами. Командой владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм.

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Об интересе американцев к 35-летнему украинцу сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Горняки" согласились уже сейчас отпустить защитника, контракт которого действует до конца сезона", - написал Бурбас в своем Telegram-канале. Другой украинский журналист Роман Бебех подтверждает интерес со стороны команды из США, уточняя, что это именно "Интер".

Клуб, который тренирует знаменитый Фил Невилл, выступает в Главной лиге соккера (МЛС), заняв в прошлом сезоне 6-е место в Восточной конференции. В плей-офф "Интер" Майами остановился на стадии 1/8 финала. Новый сезон МЛС начнется 25 февраля.

Кивцов является воспитанником запорожского "Металлурга". В Высшей лиге Украины дебютировал в апреле 2008-го. В 2010 году перешел в донецкий "Шахтер", за который провел 151 матч, забив 11 голов. Вместе с "горняками" восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а в 2012 выиграл Суперкубок.

Футболку национальной сборной Украины впервые надел в 2011 году. С тех пор сыграл в 30 поединках.

Ранее Кривцов, который сломал ногу из-за гололеда, рассказал о своих проблемах в связи с оккупацией Донецка Россией. В частности, 30-летнему уроженцу Запорожья только в позапрошлом году удалось продать свою квартиру в столице Донбасса, да и то очень дешево.

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