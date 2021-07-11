Месси в матче с Бразилией завоевал первый трофей в истории сборной Аргентины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Лионель Месси

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки победила Бразилию (1:0) и в 15-й раз выиграла этот турнир. Для капитана "Барселоны" Лионеля Месси это стало первым трофеем за всю историю выступления в национальной команде.

Судьбу матча решил точный удар Анхеля Ди Марии на 22-й минуте. Защитнику не удалось перехватить длинную передачу из центра поля и игрок "Манчестер Сити" легко перебросил голкипера.

Дебют Месси в сборной состоялся 2005 году. С тех пор он 4 раза принимал участие в финалах крупных соревнований, но не разу не побеждал.

Финал чемпионата мира-2014 против Германии завершился поражением Аргентины в дополнительное время (0:1).

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Аргентина обыграла Бразилию.

В финале Кубка Америки в 2007 аргентинцы уступили игрокам из Бразилии (0:3), а в 2015-м и 2016-м – Чили. Судьба трофея в обоих случая решилась в серии пенальти.

Кубок Америки.

"Счастье, которое я сейчас испытываю, просто безумно и необъятно. Много раз мне приходилось с грустью уезжать домой, но я знал, что однажды это должно случиться со мной. Наша команда действительно заслужила трофей. Это нечто впечатляющее и очень счастливое. Я был уверен в своих партнерах. Сборная всегда двигалась только вперед, никогда ни на что не жаловалась. Мы были в изоляции много дней без возможности видеться с семьей, но цель была ясна", – прокомментировал в интервью Ole свой успех Лео.

Месси с трофеем.

Аргентина – Бразилия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 22 Ди Мария.

Аргентина – Мартинес, Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 79), Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паласиос, 79), де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия – Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар, Ришарлисон.

Предупреждения: Фред (3), Паредес (33), Ло Чельсо (51), де Пауль (68), Лоди (70), Лукас Пакета (72), Отаменди (81), Маркиньос (82), Монтиель (89).

Месси стал лучшим игроком турнира.

15 июня Месси отметился голом в матче первого тура Кубка Америки против Чили (1:1). Этот точный удар позволил обойти своего извечного конкурента из Португалии Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых со штрафных.

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