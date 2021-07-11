Месси в матче с Бразилией завоевал первый трофей в истории сборной Аргентины

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки победила Бразилию (1:0) и в 15-й раз выиграла этот турнир. Для капитана "Барселоны" Лионеля Месси это стало первым трофеем за всю историю выступления в национальной команде.

Судьбу матча решил точный удар Анхеля Ди Марии на 22-й минуте. Защитнику не удалось перехватить длинную передачу из центра поля и игрок "Манчестер Сити" легко перебросил голкипера.

Дебют Месси в сборной состоялся 2005 году. С тех пор он 4 раза принимал участие в финалах крупных соревнований, но не разу не побеждал.

Финал чемпионата мира-2014 против Германии завершился поражением Аргентины в дополнительное время (0:1).

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В финале Кубка Америки в 2007 аргентинцы уступили игрокам из Бразилии (0:3), а в 2015-м и 2016-м – Чили. Судьба трофея в обоих случая решилась в серии пенальти.

"Счастье, которое я сейчас испытываю, просто безумно и необъятно. Много раз мне приходилось с грустью уезжать домой, но я знал, что однажды это должно случиться со мной. Наша команда действительно заслужила трофей. Это нечто впечатляющее и очень счастливое. Я был уверен в своих партнерах. Сборная всегда двигалась только вперед, никогда ни на что не жаловалась. Мы были в изоляции много дней без возможности видеться с семьей, но цель была ясна", – прокомментировал в интервью Ole свой успех Лео.

Аргентина – Бразилия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 22 Ди Мария.

Аргентина – Мартинес, Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 79), Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паласиос, 79), де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия – Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар, Ришарлисон.

Предупреждения: Фред (3), Паредес (33), Ло Чельсо (51), де Пауль (68), Лоди (70), Лукас Пакета (72), Отаменди (81), Маркиньос (82), Монтиель (89).

15 июня Месси отметился голом в матче первого тура Кубка Америки против Чили (1:1). Этот точный удар позволил обойти своего извечного конкурента из Португалии Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых со штрафных.