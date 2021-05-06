Новости спорта 5 мая: Усик потроллил WBO из-за боя с Джошуа, известны финалисты Лиги чемпионов
В футбольной Лиге чемпионов определились финалисты сезона 2020/2021, а украинский футболист Руслан Малиновский вызвал восхищение у россиян.
Кроме того, Александр Усик оригинально обратился к Всемирной боксерской организации из-за боя с Энтони Джошуа.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Определились финалисты Лиги чемпионов
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