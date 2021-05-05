Ахметов высказался о будущем Донецка, упомянув "Донбасс Арену"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов, прокомментировал 7-ю серию документального фильма "Донецк и его команда", которую "оранжево-черные" выпускают в честь своего 85-летия и куда вошли самые интересные фрагменты его интервью.

По словам Рината Леонидовича, он всегда скучал, скучает и будет скучать по родному Донецку и надеется, что война скоро закончится.

"То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене", – цитирует Ахметова пресс-служба "горняков".

По словам владельца "Шахтера", первую игру на донецком стадионе он бы хотел увидеть против "Динамо" Киев.

"Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов", – подытожил Ахметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" показал новое фото "Донбасс Арены". В комментариях пользователи не смогли пройти мимо этих снимков, с грустью и тоской вспомнив былую звездную славу стадиона.